Орлов в матче с «Айлендерс» забросил дебютную шайбу за «Каролину»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

32-летний россиянин отличился на 53-й минуте с передачи Андрея Свечникова и сделал счет 2:3, забив дебютный гол за «Харрикейнз».

На данный момент на счету Орлова 5 (1+4) очков в 12 матчах сезона.