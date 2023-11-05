«Каролина» в овертайме обыграла «Айлендерс», у Свечникова две передачи

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» Дмитрий Орлов забросил дебютную шайбу за команду, Андрей Свечников сделал две результативные передачи. У «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 44 броска из 48. При этом «Каролина» отыгралась, уступая к 29-й минуте со счетом 0:3.

После этого матча «Каролина» с 14 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 13 очками — на шестой строчке.