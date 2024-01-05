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Сегодня, 08:13

«Филадельфия» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 38 матчах. «Коламбус» идет на 15-й строчке с 34 очками в 40 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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НХЛ: «Питтсбург» обыграл «Бостон», «Миннесота» уступила «Тампе». Результаты матчей 5 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 37 26 11 53
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Филадельфия 38 19 19 44
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
6 Вашингтон 36 18 18 42
7 Питтсбург 37 19 18 42
8 Коламбус 40 13 27 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 23 14 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 40 19 21 43
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 38 16 22 37
7 Баффало 39 16 23 36
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 25 14 53
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 37 22 15 49
4 Нэшвилл 39 21 18 43
5 Аризона 37 19 18 40
6 Сент-Луис 37 19 18 39
7 Миннесота 37 16 21 36
8 Чикаго 38 11 27 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 38 24 14 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Калгари 38 17 21 39
6 Сиэтл 38 15 23 39
7 Анахайм 37 13 24 27
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
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31.12
1.01
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5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 03:00
Филадельфия – Коламбус
 2 : 3 Б
5.01 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 4 : 1
5.01 03:00
Бостон – Питтсбург
 5 : 6
5.01 03:00
Монреаль – Баффало
 1 : 6
5.01 04:00
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 1
5.01 04:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 6
5.01 04:00
Даллас – Колорадо
 4 : 5 ОТ
5.01 04:00
Миннесота – Тампа-Бэй
 1 : 4
5.01 05:00
Аризона – Айлендерс
1 : 5
5.01 06:00
Сиэтл – Оттава
 - : -
5.01 06:00
Вегас – Флорида
 - : -
5.01 06:30
Сан-Хосе – Виннипег
 - : -
5.01 06:30
Лос-Анджелес – Детройт
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 64
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 39 64
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 37 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 39 27
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 38 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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