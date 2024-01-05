«Филадельфия» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Филадельфия» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 38 матчах. «Коламбус» идет на 15-й строчке с 34 очками в 40 играх.