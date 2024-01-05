«Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 53 очками в 39 матчах. «Даллас» идет на четвертой строчке с 49 очками в 37 играх.