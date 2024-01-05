Барабанов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 11-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Александр Барабанов. Для 29-летнего россиянина этот гол стал третьим в этом сезоне.