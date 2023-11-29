«Каролина» на выезде обыграла «Филадельфию», Кочетков отразил 28 бросков из 29

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Филадельфию» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Майкл Бантинг, Брендан Лемье, Сет Джарвис и Йеспери Котканиеми, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, вратарь Петр Кочетков отразил 28 бросков из 29.

После этого матча «Каролина» с 26 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 23 очками — на восьмой строчке.