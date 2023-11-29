Кочетков признан первой звездой матча с «Филадельфией»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

24-летний россиянин отразил 28 бросков из 29. Второй звездой признан форвард «Харрикейнз» Майкл Бантинг, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Флайерз» Тревор Конекны, забивший гол.

В текущем сезоне Кочетков провел 8 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль и пропустив 19 шайб при 89,5 процента отраженных бросков.