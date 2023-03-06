«Филадельфия» обыграла «Детройт»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 3:1.

В составе «Флайерз» отличились Ник Деслорье, Ноа Кейтс и Скотт Лоутон. У «Ред Уингз» шайбу забросил Давид Перрон.

После этого матча «Филадельфия» с 59 очками занимает 14-е место в в Восточной конференции, «Детройт» с 65 очками — на 13-й строчке.