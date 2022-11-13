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13 ноября, 23:35

«Даллас» победил «Филадельфию», Павелски и Линделл набрали по 3 очка

Иван Шитик
Корреспондент
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«Филадельфия» — «Даллас» — 1:5.
Фото USA Today Sports

«Даллас» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

По 3 (1+2) очка в составе «Звезд» набрали нападающий Джо Павелски и защитник Эса Линделл.

Российский защитник «Летчиков» Иван Проворов заработал показатель полезности «минус 1».

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«Филадельфия» — «Даллас» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Блумел — 1 (Сегин, Линделл), 2:36 — 0:1. Линделл — 2 (Робертсон, Павелски), 18:24 — 0:2. Конекны — 6 (Хэйс, Типпетт), 20:54 — 1:2. Павелски — 8 (бол., Хейсканен, Бенн), 29:06 — 1:3. Гленденинг — 2 (мен., Делландреа, Линделл), 40:57 — 1:4. Робертсон — 10 (бол., Павелски, Хинтц), 50:59 — 1:5.

Вратари: Сандстрем — Эттингер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 38 (12+12+14) — 31 (12+9+10).

Наши: Проворов (19.53/2/-1) — -.

13 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 16898 зрителей.

ХК Даллас Старз
ХК Филадельфия Флайерз
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