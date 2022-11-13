Каспарайтис считает, что перенос Кубка мира по хоккею связан с желанием НХЛ проводить турнир с россиянами

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис уверен, что перенос Кубка мира на 2025 год связан с желанием Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ее игроков проводить турнир с участием россиян.

«Это одна из главных причин переноса, потому что сборная России является одной из ведущих команд в мире, и Кубок мира без нее был бы, как чемпионат мира по футболу — без сборной Бразилии. Я надеюсь, что это все кончится и все вернется на свои места. Без одной из главных команд, являющейся фаворитом, такой престижный турнир был бы неинтересен», — приводит ТАСС слова Каспарайтиса.

11 ноября НХЛ выступила с заявлением о переносе Кубка мира по хоккею. Изначально турнир планировалось провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе.