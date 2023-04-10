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Сегодня, 03:43

«Бостон» на выезде обыграл «Филадельфию», Пастрняк оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк, еще по голу забили Чарли Коул и Павел Заха, у Тайлера Бертуцци ассистентский хет-трик. У «Флайерз» отличились Уэйд Аллисон, Джоэл Фараби и Оуэн Типпетт.

После этого матча «Бостон» со 131 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Филадельфия Флайерз
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