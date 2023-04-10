Пастрняк стал вторым игроком «Бостона», забросившим 60 шайб за сезон

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Таким образом, на счету 26-летнего чеха 60 голов в текущем сезоне. Он стал вторым игроком «Брюинз» после Фила Эспозито (сезон-1974/75), забросившим 60 шайб за сезон.

На данный момент на счету Пастрняка 108 (60+48) очков в 80 матчах сезона.