«Вашингтон» на своем льду проиграл «Сент-Луису». Овечкин сделал голевую передачу
«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блюз» одержали победу после двух подряд поражений.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-4». Также результативный пас сделал защитник Александр Алексеев.
«Сент-Луис» набрал 65 очков и поднялся на 11-е место в Западной конференции. «Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 73 очка.
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|2
|Нью-Джерси
|68
|44
|24
|95
|3
|Рейнджерс
|68
|39
|29
|88
|4
|Питтсбург
|68
|34
|34
|78
|5
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|70
|35
|35
|78
|6
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|69
|33
|36
|73
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|8
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|42
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|69
|37
|32
|87
|2
|Миннесота
|68
|39
|29
|86
|3
|Колорадо
|67
|39
|28
|84
|4
|Виннипег
|69
|38
|31
|79
|5
|Нэшвилл
|66
|34
|32
|75
|6
|Сент-Луис
|67
|29
|38
|63
|7
|Аризона
|69
|26
|43
|63
|8
|Чикаго
|68
|24
|44
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|69
|40
|29
|89
|3
|Эдмонтон
|69
|38
|31
|84
|4
|Сиэтл
|68
|38
|30
|83
|5
|Калгари
|69
|31
|38
|76
|6
|Ванкувер
|67
|29
|38
|63
|7
|Анахайм
|68
|22
|46
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|8
|Сан-Хосе
|69
|19
|50
|52
Результаты / календарь
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23.03
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|18.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|5 : 2
|18.03
|05:00
|
Анахайм – Коламбус
|- : -
|18.03
|20:00
|
Детройт – Колорадо
|- : -
|18.03
|21:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|18.03
|21:00
|
Миннесота – Бостон
|- : -
|18.03
|23:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|131
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|101
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|97
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|57
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|67
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|67
|45
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25
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