«Вашингтон» на своем льду проиграл «Сент-Луису». Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Блюз» одержали победу после двух подряд поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей при показателе полезности «-4». Также результативный пас сделал защитник Александр Алексеев.

«Сент-Луис» набрал 65 очков и поднялся на 11-е место в Западной конференции. «Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 73 очка.