«Детройт» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» и «Монреаль» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Детройте 16 апреля и завершилась победой хозяев — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Детройт» — «Монреаль» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

После этого матча «Детройт» с 89 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 75 очками — на 15-й строчке.