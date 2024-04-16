«Рейнджерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» и «Оттава» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Нью-Йорке 16 апреля и завершилась победой хозяев — 4:0.

Видео лучших моментов матча «Рейнджерс» — «Оттава» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Рейнджерс» со 114 очками заняли первое место в Восточной конференции и выиграли Президентский кубок, набрав больше всех очков в регулярном чемпионате. «Оттава» с 76 очками — на 14-й строчке.