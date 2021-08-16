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Фиала согласился на новый контракт с «Миннесотой» с зарплатой 5,1 миллиона долларов

18:00
Кевин Фиала. Фото Getty Images
Кевин Фиала. Фото Getty Images
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Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала договорился о новом контракте с клубом. Он будет получать 5,1 миллиона долларов в год, информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт рассчитан только на один сезон. Игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний.

25-летний швейцарец в прошлом сезоне набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 7 встречах.

Напомним, что этим летом «Дикарям» из игроков основном состава осталось договориться о новом контракте с российским нападающим Кириллом Капризовым.

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Иван Шитик все материалы автора

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