Фиала согласился на новый контракт с «Миннесотой» с зарплатой 5,1 миллиона долларов

Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала договорился о новом контракте с клубом. Он будет получать 5,1 миллиона долларов в год, информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

Kevin Fiala & MIN settle at $ 5.1M — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) August 16, 2021

Контракт рассчитан только на один сезон. Игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний.

25-летний швейцарец в прошлом сезоне набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 7 встречах.

Напомним, что этим летом «Дикарям» из игроков основном состава осталось договориться о новом контракте с российским нападающим Кириллом Капризовым.