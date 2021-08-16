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Журналист The Athletic: «Фанаты «Чикаго» вздохнули с облегчением, когда Задоров ушел»

17:23
Никита Задоров. Фото ХК "Чикаго".
Никита Задоров. Фото ХК &quot;Чикаго&quot;.
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Журналист The Athletic Скотт Пауэрс объяснил, почему «Чикаго» решил обменять права на защитника Никиту Задорова.

«Чикаго» рассчитывал, что Никита станет твердым игроком основы. В конце концов, он пришел в команду из «Чикаго» не бесплатно. Но ставка не сыграла.

Особенно проблемы были видны, когда Задоров оказывался с шайбой. Но несмотря на нестабильную игру именно запросы по новому контракту предопределили его судьбу. В любом случае, фанаты вздохнули с облегчением, когда Задоров ушел», — написал Пауэрс.

Этим летом российский защитник Никита Задоров стал игроком «Калгари». «Чикаго», за который Задоров выступал в прошлом сезоне, получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года.

В прошедшем сезоне защитник провел за «Чикаго» в регулярном чемпионате 55 игр и набрал 8 (1+7) очков.

26-летний Задоров пока не подписал контракт с «Огоньками». Хоккеист, который находится в статусе ограниченно свободного агента, запросил арбитражные слушания.

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Иван Шитик все материалы автора

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