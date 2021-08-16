Алекс Нюландер на год продлил контракт с «Чикаго»
19:00
Нападающий Алекс Нюландер на год продлил контракт с «Чикаго», сообщает сайт клуба. Зарплата 23-летнего игрока составит 874,125 тысячи долларов.
Нюландер пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.
Напомним, что Алекс является братом звезды «Торонто» Вильяма Нюландера и сыном двукратного чемпиона мира в составе сборной Швеции, игрока клубом НХЛ Микаэля Нюландера.
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