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Алекс Нюландер на год продлил контракт с «Чикаго»

19:00
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Нападающий Алекс Нюландер на год продлил контракт с «Чикаго», сообщает сайт клуба. Зарплата 23-летнего игрока составит 874,125 тысячи долларов.

Нюландер пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

Напомним, что Алекс является братом звезды «Торонто» Вильяма Нюландера и сыном двукратного чемпиона мира в составе сборной Швеции, игрока клубом НХЛ Микаэля Нюландера.

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Иван Шитик все материалы автора

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