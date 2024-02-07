Фетисов предположил, зачем Кузнецов обратился к программе помощи игрокам НХЛ

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов мог обратиться к программе помощи игрокам НХЛ в связи со своей нестабильной игрой.

«Хорошо, что такая служба существует. Я не знаю, почему он обратился, могу только догадываться. Его «колбасило» в последнее время, он играл нестабильно. Надеюсь, что ему помогут и он сможет вернуться», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ. Программа работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

15 января стало известно, что другой российский хоккеист — нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ.