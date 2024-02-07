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Сегодня, 00:21

Карбери: «Кузнецов участвует в программе помощи, и это все из того, что в «Вашингтоне» знают об этом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на включение российского нападающего команды Евгения Кузнецова в специальную программу по психологической поддержке игроков.

«НХЛ и НХЛПА заявили, что Евгений участвует в программе помощи, и это все из того, что мы знаем. Это не так уж и много. Они не делятся с нами большим количество справочной информацией, кроме того факта, что он участвует в программе. Так от нас, как организации, персонала и игроков, требуется просто поддержка его и его семьи, поскольку он уже получает необходимую ему помощь.

Мы говорили об этом внутри команды. Я мало чем могу поделиться, кроме того, что происходит с нашим одноклубником, нашим братом, членом нашей семьи. И поэтому многие люди беспокоятся за него и его семью, и именно на это ушло много разговоров и мыслей», — цитирует RMNB Карбери.

В начале этой недели стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

В прошлом месяце другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, попал в эту программу помощи игрокам НХЛ.

 
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«Ванкувер» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 50 31 19 65
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 50 21 29 54
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 48 25 23 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 32 18 68
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 49 33 16 71
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 49 22 27 49
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
24.01
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27.01
28.01
29.01
30.01
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7.02
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9.02
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11.02
13.02
7.02 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 - : -
7.02 03:00
Питтсбург – Виннипег
 - : -
7.02 03:00
Каролина – Ванкувер
 - : -
7.02 03:00
Флорида – Филадельфия
 - : -
7.02 03:00
Баффало – Даллас
 - : -
7.02 03:00
Бостон – Калгари
 - : -
7.02 03:00
Вашингтон – Монреаль
 - : -
7.02 06:00
Вегас – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 50 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 49 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 17 1.94
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