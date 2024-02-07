Карбери: «Кузнецов участвует в программе помощи, и это все из того, что в «Вашингтоне» знают об этом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на включение российского нападающего команды Евгения Кузнецова в специальную программу по психологической поддержке игроков.

«НХЛ и НХЛПА заявили, что Евгений участвует в программе помощи, и это все из того, что мы знаем. Это не так уж и много. Они не делятся с нами большим количество справочной информацией, кроме того факта, что он участвует в программе. Так от нас, как организации, персонала и игроков, требуется просто поддержка его и его семьи, поскольку он уже получает необходимую ему помощь.

Мы говорили об этом внутри команды. Я мало чем могу поделиться, кроме того, что происходит с нашим одноклубником, нашим братом, членом нашей семьи. И поэтому многие люди беспокоятся за него и его семью, и именно на это ушло много разговоров и мыслей», — цитирует RMNB Карбери.

В начале этой недели стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

В прошлом месяце другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, попал в эту программу помощи игрокам НХЛ.