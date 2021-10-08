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Фетисов — о первой тройке в составе на Олимпиаду: «Непонятная ситуация»

18:56
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об участии хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022.

«Я с уважением отношусь к этим игрокам. У меня нет сомнений, что это крутые игроки. Но почему назвали тройку, а не пятерку, например? Для меня это непонятная ситуация», — сказал Фетисов «СЭ».

Сегодня, 8 октября, была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.

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