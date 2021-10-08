Быков: «НХЛ - капризная лига, она может передумать отпускать игроков на Олимпиаду»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об участии хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022.

«Безусловно, олимпийское золото не зависит от того, какую лигу представляет тот или иной игрок. Олимпийская медаль ценна сама по себе. Но тот факт, что игроки НХЛ примут участие в Играх, придает дополнительное внимание и мотивацию и, безусловно, даст большую пищу для размышления специалистам на тему того, в каком направлении будет развиваться хоккей. В этом я вижу только позитив - в турнире, который проходит раз в четыре года, примут участие лучшие игроки мира.

Но НХЛ - капризная лига, и она оставляет за собой право в последний момент передумать. Но мы в любом случае будем переживать за нашу сборную, вне зависимости от того, поедут ее игроки или нет. Задача нашей команды была, есть и всегда будет - завоевать олимпийское золото, и сейчас будет вдвойне важно подтвердить статус олимпийских чемпионов», — цитирует Быкова ТАСС.

Сегодня, 8 октября, была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров