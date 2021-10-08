Каменский не считает, что Олимпиада в Пекине может стать последней для Овечкина

Российский хоккеист, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался об участии хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх-2022.

«У нас поедут достойные ребята. Но это далеко не все, у нас есть еще большая группа сильных хоккеистов. У тренерского штаба есть уже расширенный состав. Последний ли шанс для Овечкина? Почему? Нет. Ну, 36 лет, и что? Вы не знаете, до какого возраста он собирается играть. Я за него не могу отвечать. Он будет играть, пока будет чувствовать силы. Дай бог ему здоровья», — сказал Каменский «СЭ».

Сегодня, 8 октября, была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине. В нее вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.