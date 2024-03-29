Федотов после перехода в «Филадельфию» сравнил хоккей в НХЛ и КХЛ

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов рассказал, чем хоккей в НХЛ отличается от игры в КХЛ.

«В КХЛ нужно сосредоточиться на шайбе, не думать слишком много. Все вратари, с которыми я разговаривал, говорили: «Не бойся делать то, что ты обычно делаешь, будь сосредоточен, следи за шайбой, следи за ритмом игры». Здесь [в НХЛ], конечно, [игра] немного быстрее, но для меня это хорошо. Мне нравится быстрая игра», — приводит пресс-служба НХЛ слова Федотова.

28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.