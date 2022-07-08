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Сегодня, 09:28

Некоторые зрители драфта НХЛ освистали Слафковски. Они ждали канадца в «Монреале»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрай Слафковски на драфте НХЛ-2022.
Фото USA Today Sports

В Монреале прошла церемония первого раунда драфта НХЛ-2022.

«Монреаль» под общим первым номером драфта выбрал словацкого форварда Юрая Слафковски. При этом во время объявления фамилии 18-летнего хоккеиста в зале некоторые зрители освистали игрока. Это связано с тем, что болельщики «Монреаля» ожидали, что клуб выберет канадского форварда Шейна Райта, занимающего первое место среди хоккеистов из Северной Америки. Трое зрителей были одеты в футболки с надписью «Выбери Райта».

Отметим, Райт был выбран «Сиэтлом» под общим четвертым номером драфта.

18-летний хоккеист стал первым в истории НХЛ словаком, которого выбрали на драфте первым пиком. Ранее игроком из Словакии с самым высоким пиком на драфте был Мариан Габорик, которого в 2000 году «Миннесота» выбрала под третьим номером.

Слафковски является MVP и лучшим снайпером Олимпиады-2022. На его счету 7 заброшенных шайб в 7 матчах турнира.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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