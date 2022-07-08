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Сегодня, 10:22

Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал возможное усиление вратарской позиции

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о вратарской позиции в клубе.

«На рынке вратарей есть свободные парни. Я думаю, что команды ведут себя агрессивно и настойчиво преследуют свои цели. Очевидно, придется подождать, пока пара этих парней не станет свободными агентами, поскольку они могут переподписать контракт со своими нынешними командами. Это конкурентная среда, в которой множество команд борются за этих вратарей», — приводит слова Маклеллан официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» сделает квалификационное предложение вратарю Илье Самсонову. 25-летний россиянин находится в системе столичного клуба с 2019 года.

В минувшем сезоне Самсонов отыграл 44 матча регулярного чемпионата. Его показатели: 89,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,02.

Также квалификационное предложение получит другой вратарь «Кэпиталз» — Витек Ванечек.

Витек Ванечек
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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