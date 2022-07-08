Генменеджер «Вашингтона» прокомментировал возможное усиление вратарской позиции
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о вратарской позиции в клубе.
«На рынке вратарей есть свободные парни. Я думаю, что команды ведут себя агрессивно и настойчиво преследуют свои цели. Очевидно, придется подождать, пока пара этих парней не станет свободными агентами, поскольку они могут переподписать контракт со своими нынешними командами. Это конкурентная среда, в которой множество команд борются за этих вратарей», — приводит слова Маклеллан официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» сделает квалификационное предложение вратарю Илье Самсонову. 25-летний россиянин находится в системе столичного клуба с 2019 года.
В минувшем сезоне Самсонов отыграл 44 матча регулярного чемпионата. Его показатели: 89,6 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,02.
Также квалификационное предложение получит другой вратарь «Кэпиталз» — Витек Ванечек.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
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|0
|3
|Каролина
|0
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|0
|0
|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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