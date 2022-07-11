Евгений Свечников не получил квалификационного предложения от «Виннипега»

Нападающий Евгений Свечников не получил квалификационного предложения от «Виннипега». Он выйдет на рынок свободных агентом, сообщает пресс-служба «Джетс».

В прошедшем сезоне 25-летний вингер провел 72 матча, в которых набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «минус 4».

Напомним, что Евгений Севчников был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером в первом раунде.

Евгений является старшим братом форварда «Каролины» Андрея Свеничкова.