Защитник Дианджело подписал контракт с «Филадельфией» на два года

Защитник Энтони Дианджело подписал контракт с «Филадельфией» на два года. За это время он заработает 10 миллионов долларов (кэпхит — 5 миллионов), сообщает сайт клуба.

«Флайерз» получили права на защитника, а также выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022 (220-й номер). В результате обмен с «Каролиной»

Компенсациейдля «Ураганов» стали три драфт-пика: выбор в четвертом раунде-2022 (101-й номер), выбор в третьем раунде-2023 и выбор во втором раунде-2024.

Дианджело перешел в «Филадельфию» в статусе ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне 26-летний защитник набрал 51 (10+41) очко при полезности «плюс 30» в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (1+9) результативных баллов.