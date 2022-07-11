Мирошниченко приглашен в тренировочный лагерь для молодых игроков «Вашингтона»

Российский нападающий Иван Мирошниченко приглашен в тренировочный лагерь для молодых игроков «Вашингтона», сообщает пресс-служба клуба.

18-летний форвард был задрафтован на церемонии драфта НХЛ-2022 «Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером.

В прошлом сезоне за «Омские крылья» в ВХЛ он провел 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «минус 9» и шести минутах штрафного времени. К играм за основной состав «Авангарда» он не привлекался.

В марте этого года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом отмечалось, что он прошел курс и готов играть в следующем сезоне.

Отмечается, что лагерь продлится до 15 июля. Как сообщает журналист Том Гуллити, нападающий не будет проводить ледовые тренировки в рамках лагеря. У Мирошниченко действующий контракт с омским «Авангардом».