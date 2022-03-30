Евгений Малкин вышел на первое место по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на первое место по числу голевых передач среди россиян в истории НХЛ.

35-летний россиянин сделал результативный пас в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:3), который стал для него 697-м в лиге.

Предыдущий рекорд по голевым передачам среди российских хоккеистов принадлежал Сергею Федорову (696). При этом Федоров провел в НХЛ 1248 матчей, в то время как у Малкина 971 игра в лиге.

Ближайшим преследователем Малкина по голевым передачам из действующих хоккеистов является Александр Овечкин, который занимает третье место по результативным пасам в НХЛ среди россиян (626).