Ничушкин оформил дубль в матче с «Калгари». Видео

«Колорадо» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каллагари».

Команды дважды реализовала большинство. На 14-й минуте второго периода российский нападающий Валерий Ничушкин сравнял счет.

В середине третьего периода Ничушкин оформил дубль. Теперь на его счету 19 заброшенных шайб в этом сезоне.