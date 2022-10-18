Евгений Кузнецов достиг отметки в 500 очков в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов достиг отметки в 500 очков в НХЛ.

30-летний россиянин сделал три голевых передачи в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (6:4), который прошел в ночь с 17 на 18 октября.

Кузнецов занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ из России, на его счету 500 (153+347) очков в 603 матчах в лиге. В ближайшее время он может подняться на 22-ю строчку, которую сейчас занимает Валерий Каменский с 501 (200+301) очком.