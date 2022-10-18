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Сегодня, 12:50

Овечкин о матче с «Ванкувером»: «Мы всегда можем отыграться и победить, вне зависимости от счета»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу «Кэпиталз» над «Ванкувером» (6:4).

После двух периодов «Вашингтон» проигрывал со счетом 2:4, но затем забросил 4 безответных шайбы.

«Мы были очень разозлены тем, что случилось во втором периоде. Все ребята отреагировали прекрасно. Думаю, всем видно, на что мы способны, когда играем правильно. Вне зависимости от счета, мы всегда можем отыграться и победить», — приводит Washington Hockey Now слова Овечкина.

Овечкин набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи. Также форварда признали первой звездой дня в НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Питтсбург 3 2 1 5
4 Филадельфия 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 4 1 3 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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Бостон – Флорида
 5 : 3
18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 6
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
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Сиэтл – Каролина
 1 : 5
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 8
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 3 7
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Адриан Кемпе

Адриан Кемпе

Лос-Анджелес

 4 4
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 4 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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