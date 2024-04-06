ESPN: Маккиннон — главный претендент на приз «Харт Трофи», Кучеров в топ-3
ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Харт Трофи». Награда вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ для своей команды.
По версии издания, главным претендентом на приз является нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 131 (48+83) очко в 77 встречах.
Вторым в рейтинге идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 128 (31+97) очков в 73 матчах. Канадец становился обладателем «Харт Трофи» в прошлом сезоне.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров занимает третье место. В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 133 (43+90) очка в 75 играх. Он выигрывал «Харт Трофи» в сезоне-2018/19.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|77
|36
|41
|83
|5
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|6.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|3 : 4
|6.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 2
|6.04
|05:00
|
Аризона – Вегас
|7 : 4
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|1 : 3
|6.04
|20:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|6.04
|22:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|6.04
|22:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|6.04
|23:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5