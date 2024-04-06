ESPN: Бобровский в топ-3 претендентов на награду «Везина Трофи»
ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Везина Трофи». Награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
По версии издания, главным претендентом на приз является Коннор Хеллибак из «Виннипега». В текущем сезоне американец сыграл 56 матчей, в которых одержал 33 победы. Также 4 раза он сыграл на ноль.
Вторым в рейтинге идет российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. 35-летний хоккеист провел 55 игр и одержал 34 победы. У россиянина 5 «сухарей».
Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко находится на третьем месте. У него 49 матчей и 34 победы. Американец 5 раз сыграл на ноль.
Действующим обладателем награды «Везина Трофи» является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|77
|36
|41
|83
|5
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|6.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|3 : 4
|6.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 2
|6.04
|05:00
|
Аризона – Вегас
|7 : 4
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|1 : 3
|6.04
|20:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|6.04
|22:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|6.04
|22:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|6.04
|23:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5