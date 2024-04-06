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Сегодня, 12:35

ESPN: Бобровский в топ-3 претендентов на награду «Везина Трофи»

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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Везина Трофи». Награда вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

По версии издания, главным претендентом на приз является Коннор Хеллибак из «Виннипега». В текущем сезоне американец сыграл 56 матчей, в которых одержал 33 победы. Также 4 раза он сыграл на ноль.

Вторым в рейтинге идет российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. 35-летний хоккеист провел 55 игр и одержал 34 победы. У россиянина 5 «сухарей».

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко находится на третьем месте. У него 49 матчей и 34 победы. Американец 5 раз сыграл на ноль.

Действующим обладателем награды «Везина Трофи» является голкипер «Бостона» Линус Улльмарк.

Источник: ESPN
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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ESPN: Маккиннон — главный претендент на приз «Харт Трофи», Кучеров в топ-3
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 77 36 41 83
5 Вашингтон 76 36 40 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 75 46 29 97
3 Вегас 76 42 34 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
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6.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 4 : 2
6.04 02:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 2
6.04 02:00
Детройт – Рейнджерс
3 : 4
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Эдмонтон – Колорадо
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Аризона – Вегас
 7 : 4
6.04 05:00
Анахайм – Сиэтл
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Питтсбург – Тампа-Бэй
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 128
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 74 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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