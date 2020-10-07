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«Если он не набирает очки, то способен приносить пользу при помощи своей скорости». Дубас — об Амирове

08:22
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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас объяснил, почему клуб в первом раунде драфта выбрал российского нападающего Родиона Амирова.

«Нам понравилась его игра в прошлом году, и нравится в этом, когда у него получается проявлять себя на уровне КХЛ, — сказал Дубас официальному сайту НХЛ. — Если он не набирает очки, то способен приносить пользу при помощи своей скорости, в меньшинстве и форчеке».

Амиров стал самым высоко выбранным россиянином в истории «Мэйпл Ливз».

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