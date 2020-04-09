«Если Алекс сделает это, надеюсь первым пожать его руку». Гретцки не против, чтоб Овечкин побил его рекорд

Экс-нападающий «Эдмонтона», «Лос-Анджелеса», «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» Уэйн Гретцки признался, что хочет первым поздравить российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, когда он побьет его рекорд. На счету канадца 894 шайбы за карьеру, а у россиянина сейчас 706 голов.

— Говорил это тысячу раз, я болею за Овечкина так же, как и все остальные, — цитирует The Athletic Гретцки. — Это здорово для хоккея. Никто не может отобрать то, что сделал в своей карьере, и очень горжусь этим. Если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку.