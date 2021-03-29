Эрик Стаал: «COVID прошел через раздевалку «Баффало» как лесной пожар, было тяжело с ним бороться»

Нападающий Эрик Стаал прокомментировал выступление «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ. Клуб проиграл 17 матчей кряду. Ранее «Сэйбрз» обменяли 36-летнего канадца в «Монреаль».

«Хорошо, что теперь я не должен объясняться. Я могу оставить это позади и сосредоточиться на том, что могу сделать для «Монреаля». Безусловно, это был очень сложный сезон для «Баффало» и для меня лично. Думаю, на это повлияло множество факторов. Было так много препятствий, так много обстоятельств, которые сложились не так, как мы планировали.

Реальность такова, что мы начали неплохо, первые две недели у нас были взлеты и падения, мы как бы искали свою игру, а затем нас поразил COVID. Он прошел через нашу раздевалку как лесной пожар, и это было не очень хорошо. Две недели парни боролись с этим, некоторым ребятам было довольно тяжело с ним бороться, было сложно», — цитирует Стаала журналист Джон Вогл в своем твиттере.