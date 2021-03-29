Защитник «Вашингтона» Бренден Диллон поделился мнением о российском одноклубнике Дмитрии Орлове.

«Орлов — отличный и умный игрок. Он здорово подключается к атаке. Играет в силовом стиле. И даже если злится во время матча, то не показывает эту злость. Он умеет сдерживать эмоции. На старте сезона у него возникли проблемы, и Дмитрий пропускал матчи, когда попадал в ковид-протокол. Возвращаться в такой ситуации всегда непросто. Но Орлов — отличный одноклубник, настоящий друг. И мы рады, что с нами в команде играет такой хоккеист», — цитирует Диллона официальный сайт НХЛ.

29-летний Орлов провел в регулярном чемпионате НХЛ 29 матчей и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+5».