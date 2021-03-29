Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Вашингтона» Диллон: «Орлов — отличный одноклубник и настоящий друг»

12:42
Теги:

Защитник «Вашингтона» Бренден Диллон поделился мнением о российском одноклубнике Дмитрии Орлове.

«Орлов — отличный и умный игрок. Он здорово подключается к атаке. Играет в силовом стиле. И даже если злится во время матча, то не показывает эту злость. Он умеет сдерживать эмоции. На старте сезона у него возникли проблемы, и Дмитрий пропускал матчи, когда попадал в ковид-протокол. Возвращаться в такой ситуации всегда непросто. Но Орлов — отличный одноклубник, настоящий друг. И мы рады, что с нами в команде играет такой хоккеист», — цитирует Диллона официальный сайт НХЛ.

29-летний Орлов провел в регулярном чемпионате НХЛ 29 матчей и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+5».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...