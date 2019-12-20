Эннис попытался забросить шайбу «Нэшвиллу» в стиле Свечникова. Ему помешал защитник
11:01
Нападающий «Оттавы» Тайлер Эннис в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» попытался забросить шайбу из-за ворот (5:4ОТ).
Выполнить такой трюк Эннису поешал защитник «Предаторз» Данте Фаббро.
После того, как форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды в текущем сезоне забросил из-за ворот, такой гол начали называть в его честь.
Dante Fabbro wasn't letting Tyler Ennis pull off the Svechnikov pic.twitter.com/2qEu75nZY9— Brady Trettenero (@BradyTrett) December 20, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...