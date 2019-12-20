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Эннис попытался забросить шайбу «Нэшвиллу» в стиле Свечникова. Ему помешал защитник

11:01
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Нападающий «Оттавы» Тайлер Эннис в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» попытался забросить шайбу из-за ворот (5:4ОТ).

Выполнить такой трюк Эннису поешал защитник «Предаторз» Данте Фаббро.

После того, как форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды в текущем сезоне забросил из-за ворот, такой гол начали называть в его честь.

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