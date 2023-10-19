Эксперт «СЭ» Вайсфельд назначен проскаутом «Питтсбурга»

Постоянный эксперт «Спорт-Экспресса», телекомментатор, известный в прошлом арбитр и генеральный менеджер ряда российских команд Леонид Вайсфельд стал проскаутом клуба НХЛ «Питтсбург». Об этом он сообщил специально для нашего издания.

«Я подписал с «Питтсбургом» двухлетний контракт», — сказал Вайсфельд.

«Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка в 4 матчах.