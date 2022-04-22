Экс-игрок сборной ответил на новый призыв Гашека к санкциям для россиян: «Заигрался что-то парень! Видимо, насмотрелся телевизора»

Бывший нападающий сборной России ответил на новый призыв Гашека к санкциям для россиян

Бывший нападающий СКА, «Авангарда», «Миннесоты» и сборной России Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление чешского экс-вратаря «Спартака» Доминика Гашека о российских игроках в НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли в своем Twitter написал, что сочтет непростительным поступком допуск россиян на выставочный матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге (Чехия).

«Не знаю, что с ним происходит. Парень что-то заигрался. Видимо, насмотрелся телевизора. У нас такого отношения нет ни к украинцам, ни к чехам. Здесь каждый думает, что он хочет. Я считаю, что спорт вне политики, поэтому для меня его высказывания — неправильные», — сказал Сушинский «СЭ».

Матчи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» состоятся в Праге 7 и 8 октября 2022 года.

Ранее Гашек призвал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.