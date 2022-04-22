Голкипер «Вегаса» Ленер выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер пропустит последние матчи регулярного чемпионата НХЛ. Ему предстоит перенести операцию, сообщает ESPN.

Шведский вратарь выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Напомним, что «Вегас» пока находится вне зоны плей-офф, но сохраняет шансы еще побороться за Кубок Стэнли.

В этом сезоне 30-летний Ленер провел 44 матча, в которых в среднем пропускал 2,83 шайбы за игру и отражал 90,7 процента бросков.