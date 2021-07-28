Экс-голкипер «Каролины» Петр Мразек подписал контракт с «Торонто»
22:00
Экс-голкипер «Каролины» Петр Мразек продолжит карьеру в «Торонто», информирует официальный сайт канадского клуба.
29-летний чешский вратарь поставил подпись под трехлетним соглашением с зарплатой 3,8 миллиона долларов за сезон.
В минувшем сезоне Мразек провел 12 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 6 побед, отражая 92,3% бросков и проведя 3 игры на ноль, коэффициент надёжности — 2,06.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-sign-goaltender-petr-mrazek-to-three-year-deal/c-325837760
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