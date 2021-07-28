Экс-голкипер «Каролины» Петр Мразек подписал контракт с «Торонто»

Экс-голкипер «Каролины» Петр Мразек продолжит карьеру в «Торонто», информирует официальный сайт канадского клуба.

29-летний чешский вратарь поставил подпись под трехлетним соглашением с зарплатой 3,8 миллиона долларов за сезон.

Welcome to Toronto, Petr!



?? We've signed goaltender Petr Mr?zek to a three-year contract. #LeafsForever — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 28, 2021

В минувшем сезоне Мразек провел 12 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 6 побед, отражая 92,3% бросков и проведя 3 игры на ноль, коэффициент надёжности — 2,06.