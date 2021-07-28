Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Экс-голкипер «Каролины» Петр Мразек подписал контракт с «Торонто»

22:00
Теги:

Экс-голкипер «Каролины» Петр Мразек продолжит карьеру в «Торонто», информирует официальный сайт канадского клуба.

29-летний чешский вратарь поставил подпись под трехлетним соглашением с зарплатой 3,8 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне Мразек провел 12 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 6 побед, отражая 92,3% бросков и проведя 3 игры на ноль, коэффициент надёжности — 2,06.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/mapleleafs/news/maple-leafs-sign-goaltender-petr-mrazek-to-three-year-deal/c-325837760

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Медальный прогноз Олимпиады на 29 июля: цель России — три золота
«Мы уже были в Новогорске, в четверг летим в Ростов. У сборной нет времени на раскачку». Интервью Виктора Онопко
«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд