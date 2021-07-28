Филипп Грубауэр подписал контракт с «Сиэтлом» на 35,4 миллиона

Голкипер Филипп Грубауэр продолжит карьеру в «Сиэтле», информирует официальный сайт клуба.

29-летний немец поставил подпись под шестилетним соглашением с зарплатой 5,9 миллиона долларов за сезон.

Don't mind if we do. ?



The #SeaKraken have agreed to terms with goaltender @philgrubauer31 on a 6 year contract (5.9M AAV). pic.twitter.com/gSdeyGKwPO — Seattle Kraken (@SeattleKraken) July 28, 2021

По итогам минувшего регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он провел 40 матчей за «Колорадо», в которых одержал 30 побед, отражая 92,2% бросков и проведя семь игр на ноль, коэффициент надёжности — 1,95.