Филипп Грубауэр подписал контракт с «Сиэтлом» на 35,4 миллиона
21:50
Голкипер Филипп Грубауэр продолжит карьеру в «Сиэтле», информирует официальный сайт клуба.
29-летний немец поставил подпись под шестилетним соглашением с зарплатой 5,9 миллиона долларов за сезон.
По итогам минувшего регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он провел 40 матчей за «Колорадо», в которых одержал 30 побед, отражая 92,2% бросков и проведя семь игр на ноль, коэффициент надёжности — 1,95.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/kraken/news/2021-nhl-free-agency-tracker/c-325835390
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