«Аризона» объявила о подписании контракта с экс-форвардом «Динамо» Яшкиным

«Аризона» подписала контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Стоимость контракта не сообщается.

It's official.



We've signed forward Dmitrij Ja?kin to a one-year contract. ??https://t.co/DCPA1LwnOq — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 28, 2021

Яшкин выступал за московское «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он набрал 60 (38+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, став лучшим снайпером по итогам чемпионата. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков в 10 играх.

Яшкин уже выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон».