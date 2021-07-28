«Аризона» объявила о подписании контракта с экс-форвардом «Динамо» Яшкиным
22:05
«Аризона» подписала контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Стоимость контракта не сообщается.
Яшкин выступал за московское «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он набрал 60 (38+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, став лучшим снайпером по итогам чемпионата. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков в 10 играх.
Яшкин уже выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/coyotes/news/coyotes-sign-jaskin-to-one-year-contract/c-325839770
Читайте также
Олимпиада-2020, 28 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю