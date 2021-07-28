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«Аризона» объявила о подписании контракта с экс-форвардом «Динамо» Яшкиным

22:05
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«Аризона» подписала контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Стоимость контракта не сообщается.

Яшкин выступал за московское «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он набрал 60 (38+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ, став лучшим снайпером по итогам чемпионата. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков в 10 играх.

Яшкин уже выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/coyotes/news/coyotes-sign-jaskin-to-one-year-contract/c-325839770

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