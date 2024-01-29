Руни опубликовал фото с Овечкиным в Дубае: «Здорово встретить легенду и друга из Вашингтона»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни опубликовал в соцсети фото с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Снимок сделан на фоне отеля «Бурдж-аль-Араб» в Дубае (ОАЭ).

«Здорово встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом из Вашингтона», — подписал фото Руни.

В сезоне-2022/23 Руни возглавлял «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона. Под руководством англичанина клуб одержал 14 побед в 53 матчах, при 14 ничьих и 25 поражениях.

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 44 матча и набрал 31 очко (9+22).

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