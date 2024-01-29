Чинахов является самым быстрым росссийским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов стал самым быстрым хоккеистом среди россиян в сезоне-2023/24.

По данным портала JFreshHockey, россиянин занимает текущее 11-е место в статистическом рейтинге по наибольшему количеству ускорений в среднем за 60 минут, в результате которых хоккеист набрал устойчивую скорость свыше 32 км/ч.

Чинахов разгонялся в среднем по 15 раз. Еще трое российских хоккеистов вошли в топ-100 рейтинга. Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко с показателем 13,2 находится на 23-й строчке, форвард «Далласа» Евгений Дадонов (9,3 ускорений) — 55-й, форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (7,7) расположился на 96-м месте.

Лидирует в рейтинге форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон — 23,4 ускорений до 32 км/ч за 60 минут матча.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в пятерку самых медленных игроков сезона-2023/24 в НХЛ.