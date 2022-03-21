«Эдмонтон» в результате обмена получил защитника «Монреаля»

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«Эдмонтон» в результате обмена получил защитника «Монреаля» Бретта Кулака, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Контракт 28-летнего Кулака с зарплатой в 1,8 миллиона долларов действует до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник провел 56 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков.

Отметим, что Кулак является уроженцем Эдмонтона.