Куликов отдаст свой игровой номер Флери в «Миннесоте»

Российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов отдаст 29-й игровой номер новичку команды голкиперу Марку-Андре Флери, сообщает журналист Майкл Руссо.

Сам Куликов теперь будет выступать под 7-м номером.

Напомним, что 37-летний Флери перешел в стан «Дикарей» в дедлайн. Флери согласился на трейд, когда ему сказали про возможный обмен в «Уайлд», потому что считает команду претендентом на титул. Список из команд, куда вратарь готов перейти, был очень-очень коротким.

«Чикаго» удержит 50 процентов зарплаты вратаря Марка-Андре Флери. Срок контракта 37-летнего голкипера с кэпхитом 7 миллионов долларов истекает летом этого года.